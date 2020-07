Pozrite sa na tú oslavu! Jasmina a Rytmus prichystali pre Sanela niečo, čo ste nevideli! (FOTO)

Krásna moderátorka Jasmina Alagič Vrbovská sa aj s manželom Patrikom Vrbovským majú čím chváliť. Ich syn Sanel totiž včera oslávil prvý rôčik na tomto svete a je vidieť, že každým dňom robí svojich rodičov šťastnejších a šťastnejších.

V deň jeho narodenín, presne 26. júla, navyše usporiadali párty, aká sa tak často nevidí. Sanel má síce len jeden rok, a preto si svoju prvú oslavu bude len ťažko pamätať, no cieľom bolo zrejme skôr to, aby sa zabavili aj rodičia. Veď sa len pozrite na to, ako sa zabávali...

Na oslave nechýbali ani blízki, rodina a priatelia, ktorí si ju museli teda poriadne užiť! „Sanelko dnes oslávil 1 rôčik a mal aj skákací hrad. Veľmi sa z neho tešil!!!“ Napísala na svojom osobnom Instagrame hrdá mamina. Aj keď sa nám zdá, že sa z neho tešila najviac práve ona. A nechýbali tiež ani krásne detské torty s opičkou, macíkom či rybkou.