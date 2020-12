TEHOTNÁ Zuzana Kubovčíková Šebová s manželom čakajú druhé dieťa. Zdroj: Instagram.com/ZuzanaKubovčíková/

Ešte pred dvomi mesiacmi takpovediac unikla informácia o tom, že je známa slovenská herečka Zuzana Kubovčíková opäť tehotná. Vtedy to spolu s manželom aj potvrdila, avšak od toho momentu sme o jej tehotenstve ďalej už nič nevedeli.

Nepatrí totiž medzi mamičky, ktoré svoje súkromie denne zdieľajú na sociálnych sieťach, a tak je pochopiteľné, že sme sa k ďalším informáciám dostali až teraz. Manželia Kubovčíkovci si svoje súkromie totiž veľmi dobre strážia, a nepotrebujú zbytočne pútať pozornosť a vyvolávať senzácie.

Bolo to tak aj v prípade prvého prvého tehotenstva, keď Zuzka čakala synčeka Rudka v roku 2017. A pred neželanou pozornosťou verejnosti ho chránia doteraz. Vyzerá to tak, že rovnaký postup zvolia aj pri ďalšom bábätku, nakoľko nevieme ani jeho pohlavie, a ani termín pôrodu.



Podľa najnovších fotografií budúcej dvojnásobnej maminky to však vyzerá tak, že do pôrodu jej už veľa času nezostáva.

Gratulujeme!