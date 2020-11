Zuzana Plačková



„Zuza čaká dieťa. Je to prísne tajná a strážená info, ktorú vieme len my, najbližší ľudia. Opýtajte sa to Zuzy alebo sa s ňou osobne stretnite, nie je preto od Silvestra aktívna na Insta a všemožne sa snaží zakryť guľaté bruško. Ale svojim fanúšikom tvrdí, že si chce od Insta oddýchnuť, čo nie je pravda. Skrýva to, že je tehotná," takto zneli slová od neznámeho zdroja, ktoré poskytol pre redakciu Topky.sk. Dané tvrdenie pôsobí pre mnohých ako celkom logické vysvetlenie Plačkovej pauzy od sociálnych sietí. Brunetka však dlho na seba nenechala čakať a prezradila, ako sa vlastne veci majú. Otvorte si našu galériu, kde nájdete odpoveď.