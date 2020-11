Dara Rolins svojím snímkom zaujala mnohých. Zdroj: Instagram

Slovenská diva Dara Rolins sa podelila so svojimi fanúšikmi o romantický záber, na ktorom vyzerala síce krásne ako vždy, no jeden detail sa nedal nevšimnúť. Ľavé oko speváčky akosi utekalo od toho pravého. ,,Krásna si, ale prečo máš pravé oko tak ďaleko od ľavého?" opýtala sa jedna z fanúšičiek. ,,To oko ti riadne uletelo po tom photoshope, vidím, že sa lúči aj tvoje ľavé oko," pridali sa aj ostatní. Otvorte si našu galériu, kde nájdete spomínaný snímok.