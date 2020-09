DRASTICKÉ rozhodnutie Princa Harryho: Rozhodol sa urobiť niečo, čo by ste nečakali! UFF! (FOTO)

Zdroj: Profimedia

Princ Harry a Meghan Markle sa z Kesingtonského paláca presťahovali preč len nedávno, no jedno je isté - Harry tým chcel udržať svoju rodinu v bezpečí a mimo dohľadu verejnosti.

Podľa kráľovskej korešpondentky, Emily Andrews, princovo rozhodnutie súvisí s jeho traumou po smrti matky a chce zabrániť tomu, aby sa Meghan dostala do podobnej situácie. Údajne je voči svojej manželke až prehnane ochranársky a často vidí kritiku aj tam, kde nie je.

Dokonca sa pochytil aj s princom Williamom, ktorý vyjadril ešte v začiatkoch ich vzťahu pochybnosti o tom, či im to vôbec vydrží.

Dnes už ale vieme, že jeho pochybnosti boli len pochybnosťami, ktoré sa, našťastie, nikdy nenaplnili. Pretože vzťah medzi Harrym a Meghan je skutočne krásny.

Čo však stále pretrváva a je to dokonca ešte striktnejšie než predtým - Harry teraz chráni aj svojho malého synčeka Archieho. A my mu to vôbec nezazlievame, má na to plné právo.