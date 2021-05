Bývalá vojvodkyňa Meghan Markle je tiež len človek, a aj ona zažíva trápenia, ako každý z nás. Teraz však prekvapila informáciou o tom, že sa trápi viac, ako by sme si možno mysleli a priznala, ako s tým bojuje…

Zdroj: Shutterstock

Meghan Markle je verejnosťou jednou z najsledovanejších žien tohto sveta. Pochopiteľne, odkedy sa s Harrym a malinkým Archiem odsťahovali z Kensingtonského paláca a vzdali sa svojich funkcií, verejnosť o nich vie oveľa menej, ako predtým. Rozhodli sa tak aj preto, že Harry chcel svoju rodinu uchrániť od zbytočnej pozornosti, ktorá by im mohla narúšať súkromie.

Určite sa mu to vyplatilo, nakoľko sa pozornosť médií a verejnosti teraz upriamuje skôr na jeho brata, princa Williama, a jeho manželku Kate Middleton. Avšak Harry a Meghan sa neutiahli do úzadia úplne, občas sa objavia pri nejakej príležitosti, ako napríklad charite či v rozhovoroch pre zahraničné médiá.

Jeden z takýchto rozhovorov poskytla Meghan nedávno britskému časopisu Vogue a rozhovorila sa o svojich trápeniach. Priznala totiž, že rovnako, ako momentálne väčšina ľudí, prekonávala ťažšie obdobie, ktoré bolo spojené práve so spomínaným osamostatnením.

„Vedela som, že sa o tom bude veľa písať a hovoriť. No naša túžba byť nezávislými, bola omnoho silnejšia. Robili sme to pre nás, pre nášho syna. A vzhľadom aj na aktuálnu situáciu vo svete, som presvedčená, že lepšie rozhodnutie sme nemohli urobiť. Samozrejme s monarchiou zostávame prepojení, ctíme si ju aj jej tradície. No žijeme podľa seba.“

Ako sama priznala, chýbali jej priatelia a veci, na ktoré bola zvyknutá: „Priznávam, sama som mala náročné obdobie. Eliminácia sociálnych kontaktov, urobí svoje. A osamelosť, hoci máte rodinu je veľký problém. Teda pocit, ktorý ňou môžete nadobudnúť. Pokojne sa to môže odohrávať len vo vašej hlave."