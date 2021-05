Známa speváčka Sisa Lelkes Sklovská opäť prekvapuje! Takto pred mesiacom ešte ležala v nemocnici, no neskôr nám už veselo ukázala svoju skvelú postavu, píše pluska.sk. Pri pohľade na ňu by sme určite netipovali, že má už 55 rokov...

Zdroj: archív, Emil Vaško

Ruku na srdce, kto by nechcel päť rokov pred 60-kou vyzerať ako štíhla Sklovska? A preto opäť neváhala a fanúšikom sa pochválila pikantnou snímkou. ,,Konečne slnko,” napísala vytešená Sisa na Instagrame k fotke, ako leží pri bazéne. Na tom by nebolo nič zvláštne, keby nebola hore bez. Prsia si síce zakrýva rukami a je na záhrade u seba doma, no ktovie, či toto bol zrovna dobrý nápad, dávať takýto odhalený záber na sociálnu sieť. Niektorí ľudia jej to dali “vyžrať”.

Sisa Lelkes Sklovska nemá problém ukázať postavu. Zdroj: Instagram.com/@sisasklovskaofficial

,,Juj, za mňa táto fotka nepekná. Nie vždy je všetko na odhalenie. Ale dôležité je, nech sa páčite sama sebe. Prajem všetko dobré,”odkázala jej istá Inka. ,,Odvážna určite, ja by som sa s ovisnutou kožou vyfotiť nedal,"napísal pod záber fanúšik Mirek, pričom mierne ovisnutú kožu vidieť, až keď si priblížite fotku. Sisa sa ale v jej veku 55 rokov rozhodne nemá za čo hanbiť. Jedine, že by niekomu prekážali jej vytŕčajúce rebrá. Stačí sa párkrát výdatne najesť a dopriať si viac sladkého a kilá pôjdu mierne hore...