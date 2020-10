Partnerka bývalého priateľa moderátorky Miriam Kalisovej (Martin Šmahel) počas minulého roku porodila ich dcérku Emku, ktorá sa na svet vypátala v 26. týždni tehotenstva. I napriek skorému príchodu na svet to táto malá hrdinka zvládla! Sympatický moderátor sa však rozhodol prehovoriť o spontánnej konverzácii s neznámym gynekológom, ku ktorej došlo počas istého fotenia. ,,Povedal niečo v zmysle, že on zo svojej praxe by nezachraňoval dieťa, ktoré sa narodí extrémne predčasne, pretože štatisticky sú to veľmi rizikové alebo chorľavé deti, alebo nemusí to s nimi dopadnúť dobre.” Slová, ktoré veru do očí vrhnú slzy. Otvorte si aj našu galériu, kde nájdete zaujímavé snímky.