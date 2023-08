Speváčka Adele má síce občas svoje hviezdne maniere, no okrem iného je aj mimoriadne ľudská. Už v minulosti prerušila svoj koncert, keď si všimla, že jeden z jej fanúšikov v publiku potrebuje pomoc zdravotníkov. Tentoraz však jej gesto dojalo ľudí ešte viac, píše PLUS JEDEN DEŇ.

Vo videu, ktoré sa šírilo sociálnymi sieťami, hollywoodska hviezda vzlykala na pódiu, keď fanúšikovia prerušili jeden z jej nedávnych koncertov Weekends With Adele v Las Vegas. Adele nedokázala udržať emócie, keď pár Chris a Shantelle na jej šou oznámili, že chcú, aby Adele oznámila pohlavie ich bábätka. Speváčka nezaváhala ani minútu a so slzami v očiach splnila ich želanie.