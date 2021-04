Zdroj: John Shearer

Nie je to však uňho horúca novinka. Patrí k najznámejším hercom súčasnosti, mali sme ho možnosť vidieť vo filmoch ako Spiderman, 127 hodín, The Disaster Artist, alebo v komédii Why him?, v ktorých sme si ho mali možnosť obľúbiť. Avšak aj herci majú svoju temnú alebo svetlú stránku. Bohužiaľ, James Franco práve tú temnú.

V čase, keď si prevzal ocenenie Zlatý glóbus za film The Disaster Artist, mu však nie všetci tlieskali a tešili sa spolu s ním. Tesne pred odovzdávaním sa totiž prevalilo, že mal opäť sexuálne obťažovať ženy, ale aj maloleté dievčatá.

Obvinila ho aj jeho bývalá študentka herectva na filmovej škole, ktorú Franco založil, a tiež sa objavila aj v niekoľkých jeho inscenáciách. Zároveň sa stala jednou z piatich žien, čo v rozhovoroch pre popredný The Times priznali, že ich James Franco sexuálne obťažoval. Zvyšné štyri študentky povedali, že bol ich mentorom.

„Mám pocit, že tu dochádzalo k zneužitiu moci a došlo ku kultúre vykorisťovania žien, ktoré nie sú celebritami,“ uviedla herečka Sarah Tither-Kaplan, ktorá bola tiež jednou zo žien, ktoré ho obvinili. Pre denník The Times povedala, že počas sexuálnych scén, ktoré s Francom natáčala pred tromi rokmi spolu s niekoľkými ženami, odstránil ochranné plastové kryty, ktoré sa pri filmoch používajú na zakrytie pohlavných orgánov hercov a herečiek. Franco podľa jej slov vtedy na nich simuloval orálny sex, a tak už nešlo o hranie ale o obťažovanie.

Negatívne zážitky z natáčania si však neodniesla iba ona, ale aj ďalšie dve študentky herectva. James Franco sa vtedy obraňoval takto: „Pozrite sa, vo svojom živote sa pýšim tým, že preberám zodpovednosť za veci, ktoré som urobil. A ak som urobil niečo zlé, napravím to. Musím.“

K sexuálnemu zneužívaniu žien zo strany tohto herca skutočne došlo. Odporné! Práve kvôli tomu pred tromi rokmi nechápali ani jeho hereckí kolegovia, že mu bol vôbec udelený Zlatý Glóbus aj napriek tomuto škandálu, ktorý sa prevalil tesne pred oceňovaním.

Patrične na to zareagoval napríklad herec Hugh Jackman, ktorého výraz hovorí za všetko. Sledujte v nasledujúcom videu: