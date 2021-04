Zdroj: GettyImages

Všetky sme „doňho“, odkedy sme ho videli hrať Galea vo veľmi populárnej sérii filmov Hry o život po boku krásnej Jennifer Lawrence, alebo v akčných filmoch ako je Killerman aleo Empire State. Plavovlasý a vysoký fešák Liam Hemsworth však nepatrí medzi lámačov ženských sŕdc. Rovnako, ako jeho brat Chris Hemsworth je veľmi usporiadaný a priateľky nikdy nestriedal ako na bežiacom páse.

Navyše je o ňom známe, že obzvlášť jeho ex mu urobila v živote poriadny vietor, a zdá sa, že ho ešte stále istým spôsobom robí. Reč je o speváčke Miley Cyrus, s ktorou sa schádzali a rozchádzali skutočne priveľmi často na to, aby sme ich mohli v tom čase považovať za stabilný pár. Liam bol do Miley vždy zamilovaný a Miley bola vždy skôr ako utrhnutá z reťaze.

Naposledy, keď sa dali dokopy pred približne tromi rokmi, sa Miley pre jeden zo zahraničných časopisov doznala, že ju Liam drží na uzde a nemá vďaka nemu takú potrebu vystrájať a naozaj sa chce zmeniť. Miley totiž už miestami začala pripomínať niekoho medzi Amy Winehouse a Lady Gagou, a to práve svojím výstredným a často vyzývavým obliekaním, ale aj nevhodným správaním.

Zdroj: GettyImages

Liam bol teda skutočne jej kotvou a v tom čase jej dal opäť šancu. Vyzeralo to, že sú spokojní a šťastní, Miley sa naozaj snažila, a nakoniec sa dokonca vzali! Lenže ich šťatie opäť netrvalo dlho, iba 10 mesiacov, keď to celé znova ukončili a Miley sa posunula ďalej s niekým iným, dokonca vraj so ženou, blogerkou Kaitlynn Carter, s ktorou bola prichytená aj pri bozkávaní.

Sexi herec však tiež nezaostáva a našiel si priateľku, ktorá sa však nápadne podobá na Miley. Sú spolu už viac ako rok a vyzerajú naozaj šťastne. Aspoň podľa fotografií. Ide o Gabrielle Brooksovú, a zdroj blízky obom prezradil, že ich vzťah je celkom odlišný od vzťahu s Miley. Gabrielle vraj veľmi dobre vychádza aj s Liamovou rodinou, takže to vyzerá na skutočne harmonický a šťastný párik!