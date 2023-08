Rodina herca Jana Dobríka v poslednom období prežíva veľmi ťažké chvíle. Zverejnil totiž zábery syna (7) z detskej onkológie, na ktoré pohľad láme srdce. Timotej je po 40-tich dňoch strávených v nemocnici na pár dní doma a potom jeho liečba pokračuje ďalej.

SYN JÁNA DOBRÍKA BOJUJE NA ONKOLÓGII: FOTO TU!

„Na detskej onkológii v BB sú pacientami skutoční hrdinovia. Ten náš hrdina je dnes po 40tich dňoch vo svojej detskej izbe. Na pár dní... a potom pokračujeme," napísal herec nedávno na svojom Instagrame a pridal aj pár záberov syna. Pod príspevkom sa okamžite spustila vlna podpory. "Modlím sa a všetko bude dobre. Držím palce bojovníkovi," znie jeden z množstva povzbudivých komentárov.

Ján Dobrík Zdroj: archív TV JOJ