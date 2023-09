Veronika Nízlová a jej sestra Daniela nikdy nemali problém s odhaľovaním svojich kriviek, kedy tomu nie je inak ani po tom, ako priviedli na svet svoje ratolesti. Veronika kedysi vážila len 45 kilogramov, čo bolo vidieť najmä na jej úzkom páse, ktorý jej občas chýba.

VERONIKA NA FOTO, KDE VÁŽILA LEN 45 KG!

Veronika bola kedysi veľmi štíhla, rokmi jej na tých správnych miestach pribudlo pár kíl, no na ženskosti jej to rozhodne neubralo! Samozrejme fanúšikovia si to všimli a Twiinsku ostrou kritikou nešetrili. "Halooo, len aby ste vedeli, tento obleček pridáva objem a áno, nemám + 20 kíl panabeka. Len spevňujem, normálne sa mi zastavuje rozum, že musím pridávať takúto storku a nie som taká tučná sviňa," reagovala Veronika na svojom Instagrame, pričom so svojou postavou sa rozhodla niečo robiť a pustila sa do cvičenia.

Dvojičky Nízlové, Veronika so zapletenými copíkmi. Zdroj: Instagram/danielatwiins @sona_bacikova_photogallery

Avšak Veronika kedysi vážila iba 45 kilogramov, kedy mala štíhlu a útlu postavu, ktorá sa časom zmenila. Speváčka zverejnila na Instagrame práve fotografiu z tých čias, ku ktorej pridala veľavravný popis. “Ten môj pásik, 55 cm a 45 kg,” napísala Twiinska ku fotografií, na ktorej má výrazne úzky pás.