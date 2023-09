Daniela Nízlová nemá na mužov šťastie. Nedávny rozchod Daniely a herca Victora Ibaru nikto nečakal, keďže sa obaja tešili na príchod ich prvého spoločného dieťatka. Pre Danielu to bolo druhé tehotenstvo, pre Viktora to malo byť prvé dieťa. Daniela už má trojročnú dcérku Lindu s futbalistom Stanislavom Lobotkom, ktorý ju opustil koncom roka 2021.

VICTOR PO ROZCHODE S TWIINSKOU ŽIARI PO BOKU TEJTO ŽENY. FOTO TU!

Victor je študentom medicíny a od Daniely je mladší o 12 rokov. To, ako sa zachoval mnohých prekvapilo, ba doslova až šokovalo! Ich vzťah mal veľmi rýchly spád, Daniela totiž otehotnela hneď na začiatku ich randenia. Tehotenstvo chceli udržať v tajnosti, no to sa im nepodarilo. Daniela z toho nebola nadšená, pretože vie, že začiatok tehotenstva je veľmi citlivé obdobie.

Victor Ibara s Danielou Nízlovou na Let's Dance. Zdroj: archív V.I.

Mladý herec a budúci lekár sa k Daniele hneď nasťahoval. „Victor sa k Daniele nasťahoval a celý jún bol u nej doma. Učil sa tam na skúšky a celá rodina vrátane jej rodičov a sestry sa snažili, aby mal pokoj. Stále jej pritom hovoril, ako ju ľúbi a nič nenaznačovalo, že by to bolo inak,“ prezradil zdroj z okolia Nízlovej pre Nový Čas .