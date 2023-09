Speváčka Mamba Dasha Šarközyová prežíva ťažké časy, pretože sa musí vyrovnávať so svojim novým účesom, ktorý zrejme nedopadol presne podľa jej predstáv. Mamba sa už dávnejšie dala ostrihať nakrátko, no tento krát je to doslova!

Dasha sa tento týždeň na svojom Instagrame veľmi neukazovala, no ako sama dnes priznala, má na to pádny dôvod, a to návštevu kaderníka, ktorá nedopadla podľa jej predstáv „Toto je inak dôvod, prečo som sa vám neukazovala asi týždeň, lebo spracovávam svoje vlasy. Ja som povedala Renátke, mala som taký blbý nápad, že šak strihnime všetko dolu, nech mám konečne pekné a zdravé vlasy a ona to zobrala doslovne,“ začína Dasha svoje rozprávanie o vlasovej katastrofe, pričom výsledok ju doslova šokoval.

Speváčka sa nakoniec rozhodla ukázať jej nové vlasy aj bez copu a ako sama priznala, na nový účes si musí pomaly zvykať.„Ok, tak vám to teda ukážem takéto neupravené a strapaté. Už si po týždni začínam zvykať. Zostrihala ma tak, že ja vyzerám ak Mirabel alebo Severus Snape. Neviem sa rozhodnúť, podľa toho, či to mám kučeravé alebo vyfúkané“ skonštatovala speváčka svoj nový účes, pričom sama uznáva, že ich má aspoň konečne zdravé.