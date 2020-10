Záber Kate Middleton vyvolal šialenstvo, kam sa podel jej starý nos? (FOTO)

Slávna vojvodkyňa Kate Middleton samozrejme so sebou priniesla aj podrobnú analýzu jej krásy. Na starších záberoch je jej nos výrazne širší, čo vyvolalo rôzne špekulácie o tom, či si ho Kate náhodou nedala chirurgicky upraviť. Odborníci na krásu si však všimli aj to, že by mohla mať botox v oblasti čela a v perách. Na fotkách, kde sa krásna Kate usmieva má vrásky len v oblasti očí, jej čelo je ale vyhladené. Tiež si myslíte, že i ona prešla plastickými úpravami? V našej galérii nájdete zábery.