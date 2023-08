Podnikateľka Zuzana Strausz Plačková sa nikdy netajila tým, že skrášľovacie filtre a estetické vylepšenia boli jej veľkými kamarátmi. Ako sama povedala, jej tvár zažila niekoľko estetických zákrokov.

Nie je to tak dávno, čo sa nechala Zuzana počuť, že nadobro končí s používaním filtrov na Instagrame. ,,Neviem, či ste si všimli, ale dnes je to presne dva týždne, čo vôbec nepoužívam filtre. Človek si tak zvykol na tie filtre, že až sa mi to zhnusilo. Tak som sa rozhodla, že tie filtre na storíčkach nebudem používať. I keď ma to občas trochu pokúša. Ale nie, nebudem používať tie filtre. Lebo proste vyzerám na pi*u s tými filtrami, povedzme si pravdu,“ povedala vtedy podnikateľka a influencerka na adresu skrášľovacích filtrov.

Zuzana Plačková Zdroj: Instagram @queen.plackova

Pravda je však taká, že Zuzana predsa len siaha po Instagramových filtroch, ktoré jej tvár pekne vyhladia a vyzerá ako bábika. Keď uvidíte jej FOTO bez akýchkoľvek filtrov a mejkapu, uvidíte, že je to úplne iná žena! FOTO ZUZANY PLAČKOVEJ BEZ FILTROV A MEJKAPU TU!