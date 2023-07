Zuzka nie je známa iba svojimi skvelými hereckými výkonmi, ale aj zdravým životným štýlom, ktorý sa snaží viesť už nejaký ten rok. Pravidelný pohyb a strava robia zázraky. Na svojom Instagrame robí pravidelné "výzvy", kde ukazuje svojim sledovateľom, ako sa počas dňa stravuje. Mnohí sa k nej pridávajú a zhadzujú tak kilá spoločne.

ZUZKA OČARILA VZHĽADOM. FOTO TU!

Zuzana je krásna žena, čo dokazuje pravidelne na svojom Instagrame. Módu má rada, čo k povolaniu herečky rozhodne patrí.

Zuzana Vačková Zdroj: EMIL VAŠKO

Najnovšie sa ukázala v obtiahnutých šatách, ktoré jej dokonalo pristanú. Zhodli sa v tom aj mnohí jej fanúšikovia. "Brutálne Ti to tu sekne." "Zuzka si kočka. Pristane Ti to." "Nie že by ste boli pri sebe, ale krásne Vás šaty zoštíhlili," znejú komentáre pod fotkou Zuzky. A čo si myslíte vy? FOTO SI POZRITE TU!