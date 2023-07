Influencerka a podnikateľka Zuzana Strausz Plačková sa netají tým, že počas tehotenstva dosť pribrala, pričom pred pôrodom malého Diona vážila neuveriteľných 107 kilogramov.

Plačková ešte pred letom zverejnila na svojom Instagrame video, v ktorom sa schudnutá prechádza po bazéne.„Viem, ešte to nie je dokonalé, ale zo 107 tehotenských kíl to ide krásne dole. Do leta to bude pecka,“napísala vtedy podnikateľka k svojmu doterajšiemu úspechu v chudnutí, pričom dnes je už ľahšia o takmer 30 kilogramov.

Kontroverzná tmavovláska rada ukazuje svoje schudnuté telo v bikinách, kedy jednou konkrétnou fotografiou svojich nôh na seba nechtiac strhla vlnu kritiky. „Pozri na tie jej nohy. Má ich síce krásne chudé, ale vyzerajú, že sú nejakej 50-tničky, ako sa jej to vráskavie, nepríde ti to?“Napísala jedna jej fanúšička omylom správu samotnej Plačkovej, pričom táto súkromná správa bola adresovaná jej kamarátke. Čo si o tejto správe myslíte vy?