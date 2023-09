Snažíte sa udržať svoju hmotnosť, prípadne schudnúť pár kilečiek a stále bez výsledku? Príčina môže byť úplne iná, ako si myslíte. Ak sa totiž správne stravujete a pravidelne cvičíte, no žiadne zmeny sa nekonajú, hľadajte dôvod inde.

Skryté kalórie

Koľkokrát ste si do šalátu pridali dresing, alebo nasypali cukor do kávy bez toho, aby ste si to vôbec uvedomili? Aj keď si myslíte, že nejete veľa, je ľahké podceňovať veľkosť porcií alebo jesť "skryté" kalórie.

Ste v strese

Keď je vaše telo v strese, uvoľňuje hormón kortizol, známy ako stresový hormón. Nárast kortizolu spôsobuje zvýšenie hladiny cukru v krvi. Jedným z dôsledkov neustáleho zvyšovania hladiny kortizolu je tendencia držať si telesný tuk, najmä v oblasti brucha, bokov a stehien.

Nedostatok spánku

Nedostatok spánku môže spôsobiť rôzne problémy, ale vedeli ste, že môže spôsobiť aj nadváhu? Z výskumu Birminghamskej univerzity vyplýva, že ľudia, ktorí pravidelne spia menej ako osem hodín denne, majú väčšiu pravdepodobnosť nadváhy. Je to preto, že keď nemáme dostatok spánku, naše telo produkuje hormón hladu, ktorý stimuluje chuť do jedla.