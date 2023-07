FOTO Kuchyňa PRED A PO: Inšpirácia a... Toto musíte vidieť, WAU!

PRED premenou

Ako píše Lepšie Bývanie, Robert a Christina už niekoľko rokov na blogu New Darlings píšu o životnom štýle i bývaní. Po kúpe vysnívaného domu sa svojpomocne pustili do prerábok každej izby. Medzi prvými prišla na rad kuchyňa, ktorá podľa nich mala veľký potenciál, no vyžadovala si pár úprav. Mladí manželia majú radšej vzdušnejší a nepreplnený priestor a to bolo ich métou aj v prípade premeny. Zjednodušiť a zosvetliť ju tak, aby bola nadčasová a štýlová.

Kuchyňa PO premene dýcha príjemnou atmosférou. Zdroj: Robert a Christina

PO premene

Blogeri sa okrem samotného vybavenia vyhrali najmä s farbami. Aj keď základ bol biely, premaľovali aj okno na bielo, vymenili celý strop, namiesto horných skriniek použili police, za ktorými našiel nové miesto biely obklad v podobe drobných obkladačiek uložených až po strop. Detaily tvoria celok a Christina sa vyhrala aj s doplnkami. Jutový koberček, čierne úchyty i batéria, nová pracovná doska a množstvo zelene, ktorá kuchyni dodáva tú správnu atmosféru.