FOTO Kuchynská linka v tejto FARBE je TOP: Máte ju aj VY?

Ako píše Lepšie Bývanie, biela kuchynská linka je celosvetovo tou najžiadanejšou. Prečo? Lebo farebne neruší, pôsobí príjemne a zároveň domácky. Takisto je dostatočne elegantná a vyzerá naozaj dobre, takže svoj "wau efekt" plní dokonalo. Tieto atribúty sú nadčasové, takže sa netreba báť, že biela farba omrzí a o pár rokov by sme ju chceli meniť. Niekomu pokojne vydrží aj celý život a je absolútne spokojný.

Linka v tej najsvetlejšej farbe je navyše veľmi ľahko kombinovateľná. Či si vyberite bledú alebo tmavú pracovnú dosku, bude to vhodná voľba a to isté platí aj o zástene. Skrinky a police sú dominantou kuchyne, no štýl celej miestnosti spolu s nimi dolaďuje zariadenie naokolo, teda stôl, stoličky, prípadne obrus aj závesy. A to všetko sa vďaka bielej linke oveľa ľahšie vyberá. Práve tieto prvky môžu máť následn eodvážnejšiu farbu.

Kuchynská linka v bielej farbe je najžiadanejšia na svete. Zdroj: idealhome.co.uk

Samozrejme, biela v kuchyni má aj svoje nevýhody. Praktickým používaním sa však ukazuje, že to nie je také neriešiteľné, ako sa na prvý pohľad zdá. Viditeľné odtlačky prstov? Prach na horných policiach? Ľahšie zašpinenie? Výrobcovia o tomto všetkom vedia, a tak používajú materiály, ktoré dokážu odolať. A krása kuchyne je spolu s vašou starostlivosťou zachránená.