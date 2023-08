Letné mesiace dajú vlasom poriadne zabrať. Slnečné lúče, ale i pravidelné kúpanie narušia ich kvalitu, píše Zdravie.sk. Zlepšiť ju môže pravidelnou a správnou starostlivosťou. Prestali ste používať kondicionér, lebo sa vám zdalo, že máte vlasy po ňom mastné? Možno ste prípravok len nevhodne použili. Aké sú najčastejšie chyby, ktorých sa dopúšťate pri umývaní vlasov?

Nepreháňajte to

Častým problémom je nesprávne používanie kondicionéra. Pri voľbe výrobkov berte do úvahy typ vlasov a vlasovej pokožky. Najskôr si poriadne umyte hlavu a potom z vlasov vytlačte nadbytočnú vodu, nemala by vám z nich tiecť. Až potom naneste v správnom množstve kondicionér. Nepreháňajte to, obvykle vám postačí množstvo vo veľkosti dvoch, troch hráškov. Rozotrite ho na vlasy, ale vyhýbajte sa priamemu kontaktu s pokožkou. Dodržte čas pôsobenia, ktorý je uvedený na výrobku. Na rovnomerné nanesenie môžete použiť aj hrebeň s väčšími zubami. Na záver kondicionér z vlasov dôkladne zmyte.