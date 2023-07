PRED premenou

Ako píše Lepšie Bývanie, blogerka Laura na blogu A Beautiful Mess predstavila efektnú premenu kúpeľne, do ktorej sa pustila, hneď ako kúpili nový dom. Zvláštne farby, staré vybavenie a málo svetla ju presvedčilo o tom, že miestnosť zmenu potrebuje okamžite. A to aj preto, že dispozične to bol prijateľný priestor, len na súčasné pomery nefungoval tak, ako by mohol. Zo stien trčali káble a strop bol ružovo zelený. Na podlahe zas bola sivá dlažba s dreveným prevedením.

Kúpeľňa ožila vďaka ružovej farbe a zlatým detailom. Zdroj: LAURA GUMMERMAN

PO premene

Po premene kúpeľňa dostala nový nádych. Presunuli zrkadlo so skrinkou s umývadlom. Kompletne vymenili obklad a dlažbu a pri vani si dali záležať s výberom ružového obkladu. Vďaka kombinácii bielej a ružovej miestnosť získala viac svetla a pridalo jej to aj na atmosfére. Okrem toho blogerka stavila na zlaté detaily, čím priestor povýšila na elegantnú úroveň.