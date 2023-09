Sebadôvera je jednoducho presvedčenie, že to zvládnete. Je to pocit, že si ste isté sami sebou a svojimi schopnosťami, vďaka čomu v spoločnosti žiarite a cítite sa skvele také, aké ste. Ako ju ale dosiahnuť a naučiť sa správať sebavedomo?

Vystúpte zo svojej komfortnej zóny

Niekomu sa to môže zdať nepredstaviteľné, ale vyvolať situáciu, ktorá vám nie je za normálnych okolností príjemná, vám môže pomôcť so sebavedomím do budúcna. Skúste napríklad požiadať o 10 % zľavu na ďalšiu šálku kávy, ktorú si dáte v kaviarni. Možno sa budete cítiť trochu hlúpo a budete odmietnutí, ale to je zmysel tejto úlohy - ide o to, aby ste prevzali iniciatívu a mali odvahu urobiť niečo, o čo by ste sa za normálnych okolností nepokúsili.

Vymažte zoznamovacie aplikácie

Ďalším spôsobom, ako riešiť problémy so sebadôverou, je vykašľať sa na zoznamovacie aplikácie. Zbavenie sa aplikácií vás posúva k tomu, aby ste zistili, či sa môžete s ľuďmi zoznámiť prirodzene, napríklad na autobusovej zastávke, alebo na večierku. Ak sa dokážete prejaviť v reálnom svete, dodá vám to skvelý pocit úspechu a odvahu do budúcna.