Ani sa nám to nechce veriť! Myslíte si, že je reálne, aby jedna žena zvládla 27 pôrodov a priviedla na svet neuveriteľných 69 detí? Lebo toto sa naozaj stalo!

Zdroj: Pexels

Neuveriteľné! Rodina ruského roľníka Feodora Vasiljeva, bola s určitosťou tou najpočetnejšou rodinou na svete a udržala si tento status svetového rekordu až do dneška. Ako? Jeho prvá manželka, ktorej meno sa doslova zapísalo do histórie, je držiteľom svetového rekordu v počte donosených detí vôbec!

Len si to predstavte… Vynosiť a dobre vychovať už len jedno dieťatko je veľmi náročné, ale táto žena to zvládla toľkokrát, že jej ani nemožno závidieť. To teda skutočne vôbec. Podľa záznamov miestneho kláštora v Moskve v rokoch 1725 až 1765, pani Valentina Vasiljeva donosila až neskutočných 16 párov dvojčiat, sedem sád trojčiat a štyri sád štvorčiat. Čo vlastne dokopy robí 27 pôrodov a dokopy 69 detí.

Samozrejme, podobné prípady existujú aj teraz, napríklad rodina Radfordovcov vo Veľkej Británii má 16 detí, ale toto je číslo, o ktorom sa vám ani len nesníva.