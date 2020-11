Celeste Buckingham sa rozhodla, že konečne sa prestane trápiť pre svoje krivky. Zdroj: Instagram C.B.

Vďaka tomu vidíme, ako sa z „káčatka“ zrodila skutočne krásna žena, ktorá sa nehanbí ukázať svoje plusy, no aj mínusy. Často dokonca hovorí o tom, že by sa ženy mali mať rady a podporuje ich k „bodypositive“ mysleniu, čo skutočne kvitujeme.

Na sociálnych sieťach sa často so svojimi fanúšikmi a fanúšičkami delí aj o svoje pocity. Naposledy v súvislosti s „body shamingom“ zverejnila svoje vskutku citlivé informácie o tom, že trpela depresiami, a ani ona to nemala jednoduché, nakoľko mala skutočne obrovský problém s tým, ako vyzerá.

„Keď som to už nedávala, tak som sa vyhýbala zrkadlám a vonkajšku aby som sa nemusela obliekať / riešiť čo na seba, aby som nemala potom pol hodinové depky kvôli tomu že rifle spred 3 rokov už nesedia. Viem, že to je blbosť. Viem, že mne a mojim blízkym je jedno, koľko vážim a ako vyzerám. Ale napriek tomu, že viem, že mám zdravotné problémy, ktoré obmedzujú môj metabolizmus a po prežití vážnej choroby spred 3 rokov, som stále na seba neskutočne, priam nespravodlivo prísna.“

„Tým chcem len odkázať toto: Vaša hodnota ako človeka nie je postavená na tom, ako vyzeráte a koľko meriate, či koľko kíl máte v konkrétnom životnom období. Majte sami seba radi. Nesúďte druhých podľa toho, ako vyzerajú, lebo vám môžem povedať z osobných skúseností, že nemáte šajnu, čo prežili, aby tu vôbec pred vami dnes stáli. A aby som prekonala v sebe túto blbosť, zavesujem fotku v domácom, nenalíčená, po celom dni upratovania, s mojou milovanou mačičkou, ktorá má toto celé na háku,“ priznala krásna speváčka Celeste Buckingham a my jej slová môžeme už len zvýrazniť.

Je skutočne veľmi dôležité, aby sme boli my ženy so sebou spokojné. Ak to tak bude, budeme oveľa šťastnejšie a vyrovnanejšie. Rovnako, ako aj Celeste, ktorá si teraz prešla peknou zmenou vzhľadu, a skutočne vyzerá výborne!