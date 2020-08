Ivana Christová bola dokonca prvou Miss Československa. Všetky ženy obdivovali jej pôvab a tak trochu jej aj závideli jej krásu. Niet sa čomu čudovať, Christová je skutočne nádherná žena.

Čo sa však ešte nedávno rozoberalo, je práve jej kolísavá váha. Nie každá bývalá modelka si udrží štíhlu postavu, napríklad aj po pôrode. Ivana Christová nie je výnimkou, čo ju určite aj nejaký čas trápilo a s nadbytočnými kilami vo veľkom bojovala.

Avšak len nedávno prišla na to, že je to zbytočné a napriek nim sa cíti úžasne a nepotrebuje k tomu vyzerať tak, ako pred rokmi. Je vidieť, že je sama so sebou spokojná a šťastná, a to je, dovolíme si tvrdiť, najlepší „šperk“, aký vôbec môže žena nosiť.



V týchto dňoch navyše oslavuje svoje 50. narodeniny a pri tejto príležitosti zverejnila zopár svojich aktuálnych fotografií, ktoré nám všetkým vyrazili dych. Doslova!