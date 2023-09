Aj na prvý pohľad nevinné zvyky ich totiž môžu poškodiť a spôsobiť ich lámavosť. Ako si udržať svoje nechty čo najzdravšie a čomu sa vyhnúť?

Strhávanie laku na nechty

Strhávaním laku na nechty si môžete zničiť nechty. Keď podľahnete pokušeniu a začnete si lak olupavať, nielenže to zle vyzerá, ale môže to mať za následok skutočné poškodenie. To platí najmä vtedy, ak máte gélové nechty, pretože tým môžete zničiť nechtové lôžko. Preto, ak sa chcete laku zbaviť, mali by ste sa vrátiť do nechtového salónu a nechajte si manikúru odstrániť odborníkom.