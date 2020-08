Daniela Peštová je verná zdravej strave. Je výborná kuchárka a odšťavňuje denne. Zdroj: Instagram

Veľkou výhodou žien, ktoré pravidelne cvičia, napríklad jogu, a aj si dávajú pozor na to, aby nejedli veľa sladkého či mastného, je, že vyzerajú aj v päťdesiatke na výrazne nižší vek. Je tomu tak aj v prípade modelky Daniely Peštovej.

Aj keď je Daniela Peštová už niekoľkonásobnou matkou, na jej postave sa to teda rozhodne neodrazilo. Vyzerá stále rovnako, ba dovolíme si tvrdiť, že rokmi čoraz lepšie a lepšie. Dôležité však je, že sa netrápi žiadnymi diétami, ktoré telu len zbytočne ubližujú. Práve naopak. Dbá o chutné a bohaté raňajky, zdravý obed a výživnú ľahkú večeru. Dôkazom toho sú aj fotografie, ktoré pravidelne pridáva na svoj Instagram.

Vyzerá neuveriteľne! „Človek sa raz na narodí s určitým tvarom postavy a nie každý môže byť veľkosť 0. Je fajn mať sovje telo rád také, aké je, a snažiť sa ho pohybom udržať zdravé. Myslím si, že v mojom veku to už nie je robené preto, aby som sa trápila diétami alebo jedla tak, aby som bola štíhla. Hrozne mi vadia poznámky tipu: Kadejaká osemnástka by jej mohla postavu závidieť. Pretože si myslím, že o tom to vôbec nie je. Vôbec to nie je o nejakom závidení,“ povedala pre český iDnes.cz Daniela Peštová. A má pravdu!