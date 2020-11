Zostavili sme preto malý rebríček tých najpríťažlivejších mužov, akých vídavame po boku najznámejších žien v našej celebritnej spoločnosti. Čo je však obrovský plus týchto fešákov? Nie sú len peknými tváričkami, ale sú aj pre svoje polovičky dobrými partnermi a predstavujú stabilnú oporu.

Adrián Bartalos so synčekom Zdroj: Instagram/maria.bartalos

Ich partnerky sa na nich môžu obrátiť, keď to potrebujú, a nie sú to len takí „fešáčikovia do počtu“. Prvý z nich je Adrián Bartalos, ktorý je už vyše dva roky manželom obľúbenej slovenskej herečky Márie Bartalos (poznáte ju napríklad z filmu Trhlina alebo zo seriálu Oteckovia).

Obaja sú perfektne zladení, majú radi pohyb, venujú sa tancu, a my sa vôbec nečudujeme, že sa Mary na Adriána tak namotala. Je to neskutočný fešák, a podľa toho, čo vidíme na ich Instagrame, je aj skvelý a milujúci otec...