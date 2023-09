1. Palivo pre mozog

Zdroj: Shutterstock

Nedarí sa vám v škole, či práci? Máte problém so sústredením? Skúste si najbližšie kúpiť žuvačky! V časopise International Journal of Medical Science sa zistilo, že žutie žuvačiek pomáha prúdeniu kyslíka do hipokampu v mozgu - centra pre pamäť a učenie.