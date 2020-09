TEST: Máte pochybnosti, či vám hrozí nevera? Zistite, ako na tom ste!

Štatistiky ukazujú, že takmer šesťdesiat percent mužov a štyridsať percent žien sa niekedy dopustilo nevery. Desíte sa možnosti, že by vás partner podvádzal a vy by ste bola klasicky posledná, kto sa to dozvie? Zaujímalo by vás, či by váš drahý/á využil/a príležitosť a nechal/a sa zviesť k mimo partnerským orgiám? Chcete vedieť, ako veľmi svojmu partnerovi môžete veriť? Odpovedzte na nasledujúcich pätnásť otázok a zistíte, či vášmu vzťahu hrozí nevera (prípadne, či už sa v ňom usídlila)

áno, ale nikdy by ste ho nepoužili, pokiaľ by k tomu nebol veľmi vážny dôvod

záležalo by na okolnostiach, keby sa jednalo o jednorázový úlet v dlhodobom a inak fungujúcom vzťahu, asi by ste mu/jej odpustili

neveru, ktorá by bola len telesná a nie citová, by ste boli schopná/ý odpustiť

Zdroj: shutterstock x Pokiaľ vás váš partner/ka ešte náhodou nepodvádza, čaká len na vhodnú príležitosť. A popravde , nie je sa čomu diviť, pretože váš vzťah je prázdny a vy sa len bojíte všímať si varovných signálov, ktoré naznačujú, že váš drahý/á si hľadá niekoho tretieho. Máte strach priznať si to, čo je všetkým okolo vás celkom evidentné, a totiž to, že si každý z vás ide po vlastnej línii a nevera je u vás aktuálna záležitostí. Vašej drahej polovičke nerobí žiaden problém vychutnať si nezáväzný flirt, ale oveľa pravdepodobnejšia je bohužiaľ možnosť, že váš vzťah sa už rozšíril na milostný trojuholník. Chovanie vášho partnera/partnerky napovedá tomu, že pred vami tají svoj vedľajší pomer. Je samozrejme reálna aj možnosť, že ak žijete vo veľmi voľnom vzťahu, keď si neveru vzájomne tolerujete a existencia partnerových bokoviek je vám dobre známa, potom je ale minimálne sporné, k čomu vám bol tento test.

Zdroj: shutterstock x Sami viete, že vo vašom vzťahu existuje niekoľko trhlín. Príčinou môže byť práve nevera, ktorá sa odohrala v jeho histórii. I keď vás totiž partner/ka možno práve nepodvádza, výsledky testu ukazujú, že má k nevere rozhodne dispozície. Úzkostlivo si stráží svoj súkromný priestor a bráni sa tomu, aby ste do neho akýmkoľvek spôsobom zasahovali. Možno sa vás síce snaží uchlácholiť argumentmi, že nemáte za potreby dávať všetkým okolo najavo, že k sebe patríte. Možná vás presvedčuje, že dôkazy lásky sú lacné gestá, nič menej skutočnosť je taká, že si chce nechať priestor na to, ak by sa na scéne objavil niekto, kto by mu vyhovoval lepšie ako vy. Východiskom z vašej situácie nie sú ale ani žiarlivé scény ani zúfalé kontrolovanie a prehrabovanie sa v partnerových veciach. Vsaďte radšej na dôkladnú rekonštrukciu vášho vzťahu a obnovenie vzájomnej tolerancie, úcty a dôvery. Pokiaľ sa vám to podarí, nebude už váš/vaše partnerka odchádzať telefonovať na záchod.

Zdroj: shutterstock x Môžete si gratulovať! Vlastníte harmonický a vyvážený vzťah, ktorý by neverou nemal byť ohrozený. Samozrejme vám nikto nemôže zaručiť, že váš partner/ka nikdy v živote nepochybí , ale pokiaľ sa to stane, nemusíte mať strach, že by sa za vašim chrbtom kul nejaký pomer, o ktorom si šepká pol okresu. Chováte sa k sebe čestne a s úctou, takže pokiaľ by takáto situácia nastala, určite by ju s vami partner/ka riešil/a na rovinu. Vaším bodom k dobru je i skutočnosť, že k sebe pristupujete s toleranciou. To, že si navzájom veríte, neznamená, že imitujete siamské dvojičky, ktoré sa od seba nehnú (a vlastne ani nemôžu) na krok a poznajú aj svoje najskrytejšie tajomstvá. Rešpektujete sa ako samostatné zrelé osobnosti a nepotrebujete sa nikomu prehrabovať v mailoch, aby ste sa uistili, že je vám vaše drahá polovička verná. Pokiaľ v tomto trendu budete pokračovať i naďalej, nevera sa od vás bude držať v úctivej vzdialenosti.