Mnoho sexuálne aktívnych ľudí si už možno položilo otázku: "Koľko sexu by som mal mať týždenne?" "Magické" číslo závisí od rôznych faktorov - životného štýlu, zdravia, sexuálnej túžby, či veku. Práve vek často krát určuje, či si v posteli užijeme raz týždenne, či raz za mesiac. Prečo je to tak?

Nie je prekvapením, že podľa výskumov majú najviac sexu ľudia vo veku 18 až 29 rokov. Títo majú sex v priemere 112 krát ročne, teda dvakrát týždenne. O niečo starší ľudia vo veku 30 až 39 rokov majú sex 86-krát za rok, čo predstavuje v priemere 1,6-krát sexuálnych radovánok týždenne. A napokon osoby vo vekovej skupine 40 až 49 rokov zvládnu sex len 69-krát za rok, čo je približne polovica celkového počtu sexuálnych stretnutí osôb vo veku 18 až 29 rokov.

Je zrejmé, že tento pokles sa zhoduje so zvyšujúcim sa vekom, keďže rodinné povinnosti, každodenný stres a choroby sú pre človeka fyzicky a psychicky náročnejšie. V ďalšej štúdii sa zistilo, že fyzické zmeny, ku ktorým dochádza s pribúdajúcim vekom a to, ako sa cítime starí, tiež do veľkej miery ovplyvňujú prežívanie sexu.