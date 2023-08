Láska vie byť úžasná, no inokedy zase ubližuje. Emocionálna bolesť vie byť naozaj silná a dlhotrvajúca. Ako sa ale vyrovnať s tým, že muž, do ktorého ste boli zaľúbená začal randiť s niekým iným?

Áno, rozprávanie skutočne funguje

Socializácia a debata o vašich problémoch je teraz asi to posledné, čo by ste chceli robiť. Verte nám. Aj keď je vám veľmi nepríjemné rozprávať o pocitoch a zraneniach, pomôže vám to. Zavolajte svojej najlepšej kamoške a vyplačte sa jej do telefónu. Môže vás utešiť a pomôže vám prísť na iné myšlienky. Po pár minútach na svojho vysnívaného chlapa zabudnete. Veď vo svete sú predsa aj iní a lepší!