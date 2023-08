Moderátorka zreje do krásy!

Adela spoločne s manželom Viktorom prežívajú to najkrajšie životné obdobie, keď im do rodiny pribudlo vytúžené dieťatko. Dvojica jeho pohlavie úpenlivo strážila dlhých 8 mesiacov, no napokon potvrdila, že ide o chlapčeka.

ADELA NA NOVÝCH ZÁBEROCH KRÁSOU VYRÁŽA DYCH - FOTO TU!

„Áno, je to chlapec. Je nám jasné, že už aj širšie okolie to zachytilo,“ potvrdila Adela pre Plus JEDEN DEŇ a pokračovala: „Je veľmi živý, takže máme o aktivitu a zábavu postarané,“ netají. „Je zaujímavé pozorovať aj reakcie okolia. Ľudia sa zväčša zhodnú v tom, že je naozaj rozdiel mať dievčatko a chlapca,“ dodala hrdá mama.

Manželia Vinczeovci si užívajú dieťatko už štyri mesiace. Kým sú na živých prenosoch tanečnej šou, starajú sa im o neho Adelini rodičia. Zdroj: Instagram Viktor Vincze, Tony Štefunko

Moderátorka sa kedysi živila aj ako modelka, kedy sa znova po dlhej dobe postavila pred objektív. Adela na nových foto doslova vyráža dych, pričom rovnakého názoru sú aj ľudia v komentároch. „Adela zreje ako víno, čím staršia, tým krajšia,“ znie jeden z komentárov.

ADELA NA NOVÝCH ZÁBEROCH KRÁSOU VYRÁŽA DYCH - FOTO TU!

Adela sa tentoraz rozhodla zapózovať fotografke Kataríne Hoffmann Šlesárovej a na jej nových fotkách vyzerá úžasne. Veď posúďte sami!