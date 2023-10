Ema je dcérou známych rodičov a každý ju doma pozná. Rozhodla sa pre odchod do zahraničia, kde si žije spokojný život. Je šťastne zadaná, má prácu, ktorú miluje a na Instagrame svoju komunitu ľudí, s ktorými zdieľa realitu toho, ako žije. Najnovšie šokovala drsným záberom svojej tváre!

"S mojou láskou pozdravujeme všetkých, aj tých najčistotnejších ľudí, ktorí museli za dva dni zabaliť celý ich byt do stolitrových tašiek na smeti, odniesť ich na 7 dní do ľadovej miestnosti a zaplatiť za to 17473822733727. Tašky vybaľujeme doteraz a v metre si už nikdy nesadnem. Aj keď si myslím, že sme ich priniesli z nejakého hotela alebo airbnb. Nikdy si nedávaj kufor na posteľ," uviedla Ema na Instagrame.

Obidve v čiapkach "som bohyňa". Zdroj: Instagram/muller.sona

Eme napadli ploštice celú tvár a fanúšikom ukázala, ako také štípance vyzerajú. "My sme s láskou tieto veci nikdy neriešili, veď predsa nám sa to nemôže stať, ale v divne vyzerajúcom airbnb/hoteli vždy pozri matrac, podušky, či na nich nie sú také mini čierne bodky. Plošticu len tak neuvidíš, kufor ďaleko od postele, nikdy nie na ňu,"povedala Ema na Instagrame.

"Pozor si dávaj hlavne vo veľkých mestách, nielen v centre luxusnej módy, kde pár mesiacov dozadu štrajkovali smetiari a na ulici si preskakovali potkany," dodala. FOTO DOŠTÍPANEJ TVÁRE EMY TU! AU, TEN POHĽAD BOLÍ!