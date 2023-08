Adriana Poláková si žije svoj rozprávkový život v susednom Rakúsku, kde spoločne s priateľom Christianom vlastnia kaštieľ, v ktorom si môžete prenajať izbu na noc alebo tu mať vašu vysnívanú svadbu.

Adriana je známa tým, že si na dokonalé fotky nepotrpí, pričom toto tvrdenie dokázala aj nedávnymi zábermi z bazéna, na ktorých nevyzerá príliš zvodne. „A nech mi nikto nevraví, že byť influencerom je ľahké, že to nie je robota. Minimálne dvaja ľudia musia makať, aby bola pekná fotka. Moje @lucy_pollatko a ja sme teda dokonalá dvojica, no uznajte. Urob mi pekné foto na IG a toto je výsledok. Fakt, že som sa snažila,“ napísala vtedy Adriana ku fotkám, na ktorých bojuje s nafukovačkou.

Dnes je už všetko inak, pretože Adriana predsa len urobila výnimku a potešila svojich fanúšikov novou sériou fotiek, na ktorých je odfotená v odvážnych pózach pri bazéne. „Poznáte príslovie: Obuvníkove deti chodia bosé a presne tak to mám aj ja. Pri bazéne s drinkom v ruke som toto leto prvý krát. Furt dačo, furt, a pritom taká dobrá robota to mohla byť. Tak som si povedala kým prídu hostia užijem si to u mňa v @palais_kneissl a poviem vám, páči sa mi to, je tu krásne.” Napísala Adriana ku snímkam, na ktorých odhalila svoje ženské krivky, z ktorých boli fanúšikovia priam nadšení!