Zuzana Plačková sa dočkala vytúženého synčeka Diona, za ktorého sú s manželom veľmi vďačný. Zuzana sa netají tým, že by chcela veľkú rodinu a synovi by radi dopriali súrodenca. Momentálne má však úspešná podnikateľka plné ruky práce s biznisom, a tak tomu nechávajú voľný priebeh.

Plačková prekvapila fanúšikov novým vzhľadom. Po pôrode sa jej podarilo neuveriteľne schudnúť a teraz je dokonca štíhlejšia ako pred tehotenstvom. Jej fanúšičky pochopiteľne zaujímalo, ako sa jej to postava podarilo dosiahnuť. Zuzana nedá dopustiť na svoje vlastné produkty, vďaka ktorým vraj schudla ona. Samozrejme, našli sa aj hejteri, ktorý jej novú postavu neveria a tvrdia, že je to len filter, či aplikácia. Zuzana je však takáto štíhla aj na svojich každodenných príbehoch, takže je vidieť, že naozaj výrazne schudla.

Zuzana Plačková s manželom Reném Zdroj: https://www.instagram.com/p/Cm2nnRyonmO/

Zuzana si z neprajníkov ťažkú hlavu nerobí. To, že sa pod každou jej fotkou sa objaví nejaký kritický komentár, na to si už zvykla. Zuzana aj René sa netaja úpravami, ktoré podstúpili, aby vyzerali krajšie, pretože ich práca je byť na očiach verejnosti, a tak potrebujú vyzerať dobre. Niektorým fanúšikom to už príde príliš. Najnovšie Zuzana zverejnila rodinnú fotku s manželom a synom Dionom, pod ktorou sa objavil naozaj krutý komentár. "Vyzeráte ako mimozemšťania, žiadna prirodzenosť."