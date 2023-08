Obľúbená slovenská herečka Jana Kovalčíková fanúšikom dokázala, že nie je iba dobrá herečka, ale aj tanečníčka, keď zvíťazila v tanečnej šou Let’s Dance. Momentálne si drobná brunetka užíva zaslúžený oddych, pričom sa rozhodla stráviť leto za veľkou mlákou.

NOVÁ FOTO JANKY KOVALČÍKOVEJ Z NEW YORKU HOVORÍ ZA VŠETKO - FOTO TU!

Ako píše Koktejl.sk, Janka sa rozhodla ísť na návštevu k svojej sestre do New Yorku, s ktorou majú naozaj netradičné plány.„Idem na takú dovolenku za segrou, že budem aj variť a zavárať uhorky v New Yorku, ale aspoň lepšie ako v Ordzovanoch, alebo kdekoľvek inde. Kúsok Slovenska v New Yorku pri mojej sestre. Ideme aj s mužom, takže si to užijeme,“ povedala sympatická brunetka o netradičnej návšteve, pričom svoju dovolenkovú destináciu oznámila na Instagrame veľmi originálne.

Víťazi show Let's Dance Zdroj: Instagram