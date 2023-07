Televízia RTVS vysiela na svojich obrazovkách zábavnú cestovateľskú šou „S úsmevom po Slovensku“, v rámci ktorej navštívia účinkujúci osem krajov Slovenska. V šou sa pod vedením kapitána Borisa Valábika objaví herečka Dominika Kavaschová, moderátor a zabávač Juraj „Šoko“ Tabaček, spevák Marián Čekovský a nová členka tímu - herečka a moderátorka Martina Zábranská.

SPOLOČNÉ FOTKY ZÁBRANSKEJ A KAVASCHOVEJ ZO ŠOU V GALÉRIÍ!

Ako píše Nový Čas, Dominika Kavaschová ostala z výberu novej členky tímu zaskočená, pričom pôvodne sa mala v pätici objaviť jej kamarátka Janka Kovalčíková. Tú nahradila práve moderátorka Maca Zábranská, na ktorú sa Dominika posťažovala Šokovi cestou v aute. „V momente ako Dominika zbadala Macu, niečo vnútri jej zastalo a v tom momente mozog začal šrotovať a prepočítavať. Ona si uvedomila jednu vec, že je možné, že už nebude prvá.“ Povedal Šoko na margo kritiky, ktorú Dominika spustila v aute.

Nová posila S úsmevom po Slovensku Martina Zábranská, ktorá nahradila Janu Kovalčíkovú. Zdroj: RTVS

„To jej nikto nevie povedať, že jak ma prísť oblečená. To treba mať pevnú obuv, pršiplášť pribalený, to čo mala ona na sebe? Rozčuľovala sa herečka, pričom Šoko jej na to odpovedal: „Veď prišla prvý krát, chcela urobiť dojem,“ zastal sa moderátorky, na čo Dominika reagovala: „No aký urobila dojem? Vieš čo, dobre nám bude spolu, lebo ona vás nepozná a ja vás poznám, ja viem každý čo potrebujete,“ uzavrela diskusiu rozrušená brunetka.