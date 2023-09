Laura sa rada obklopuje luxusom a drahými vecami, pričom ako sama tvrdí, žiadnym chlapom sa vydržiavať nenechá. Ešte predtým, ako porodila syna Borisovi Kollárovi vylučovala možnosť, že by politik platil bývanie pre ňu a jej syna Peťka, ktorého má z predchádzajúceho vzťahu. „Som matka samoživiteľka. Všetky náklady súvisiace s mojím synom, so mnou a, samozrejme, s naším bývaním znášam výlučne sama. Bez finančnej pomoci kohokoľvek! Naozaj nie je potrebné, aby si ma niekto získaval drahými darmi alebo výletmi,“ povedala hrdá Laura, pričom ako píše Nový Čas , Kollárova kráska má v centre Bratislavy butik s oblečením, ktorý je hlavným zdrojom jej príjmu.

Sympatická blondínka Laura Vizváryová, ktorá je od politika Borisa Kollára mladšia o 29 rokov mu v júni porodila synčeka, ktorý dostal netradičné meno Abner. Pre Lauru je to tak druhé dieťa, pričom pre Borisa je to oficiálne 13. potomok. Samozrejme, že o syna sa patrične stará, a to najmä finančne.

Dlhonohá blondínka Laura Vizváryová sa totiž pochválila roztomilou snímkou, kde zároveň ukázala aj svojho malého synčeka v plnej kráse. „Prvá vychádzka s mojim mini parťákom,“ pripísala k fotke, kde ju vidno v romantických volánových šatách a so synom na rukách. Zdroj: instagram/L.V.

Laura neskrýva nadšenie z toho, že otcom jej syna je práve Boris. Veľmi po tom túžila a konečne sa jej to podarilo dosiahnuť. Najnovšie Laura obliekla malého Abnera tak, ako sa oblieka jeho otec. "Celý tatík som v tejto košieľke," napísala nadšená mamička.