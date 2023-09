Herec Marek Fašiang a jeho snúbenica, Tereza Bizíková, vychovávajú spoločne dcérku Olíviu, pričom zaľúbený pár sa ešteroku 2021 zasnúbil. Ako to však býva, svadba by mala byť podľa tradície do roka a do dňa, čo sa však v prípade tejto dvojice zatiaľ nestalo.

Ako píšu Topky.sk, práve koncom roka uplynú dva roky od zásnub, a tak je na miesto otázka, či sa plánovaný svadba bude vôbec konať. „Neplánujeme nič, všetko nechávame tak pekne plynúť, uvidíme, čo prinesie čas,” povedala Tereza o svadbe a pokračovala: „Samozrejme, myslím si, že každá žena po tom túži – byť krásna biela princezná, nevesta. Pevne verím, že jedného dňa, ale všetko má svoj čas,” rozrozprávala sa hrdá mama malej Olívie o dni, kedy sa stane pani Fašiangovou.

Fašiang, Bizíková a ich dcérka ako svadobčania. Zdroj: https://www.instagram.com/p/Cugs4PHNlIk/

Ako sama uviedla, dvojica plánuje naozaj honosnú svadbu, na ktorú budú ešte dlho spomínať. „Tak sme sa zhodli, že asi vo veľkom by sme to robili, viacej ľudí. Myslím si, že malý zoznam by sa nám ani nespratal. Takže vo väčšom by to bolo,” prezradila o svadobných plánoch budúca nevesta.