Zuzana Plačková sa na svojom Instagrame delí s fanúšikmi aj o súkromné zábery. Mnohých prekvapilo, keď Zuzana pridala fotku svojej maminy, ktorá podstúpila radikálnu premenu vizáže a je z nej úplne nová žena!

Uplynulý víkend sa niesol v znamení osláv. V deň Dionkových prvých narodenín sa ženil Zuzanin brat Pavol. Zuzana tento deň dokumentovala na Instagrame, kde sa podelila aj o trapas, ktorý sa jej stal so šatami, keď jej ich výfuk jej luxusného auto spálil krásne šaty, ktoré jej všetci vychválili do nebies. FOTO ŠIAT ZUZANY TU! Nie je však nič, čo by influencerka nevyriešila a mohla sa zabávať ďalej.

Zuzana a René oslávili prvý polrok so synčekom štýlovo. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CpS8kKeLO8H/

Ako sama priznala, svadba dopadla na jednotku a dobre sa zabávali. Po týždni Zuzana pridala pár fotiek z veľkého dňa jej brata. Nedá sa nevšimnúť si výraznú zmenu vzhľadu jej maminy. Brunete je koniec a tentokrát stavila na blondínku. Pozrite, aká je z nej kočka!