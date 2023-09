Dominika Mirgová začiatkom tohto roka prežívala veľmi náročné chvíle. V tom čase sa totiž prevalila nevera jej manžela Petra. „Áno, zachytila som tieto fotky a články, bohužiaľ, dnes ráno z médií počas toho, ako som malého viezla do školy a mrzí ma, že som sa to nedozvedela od človeka, s ktorým som strávila 10 rokov. Cítim sa hrozne. Som smutná a sklamaná,“ bola prvá reakcia Dominiky na neveru jej manžela.

Dominika z tejto situácie bola v šoku a neskrývala sklamanie zo zrady manžela „Jediné, čo vám môžem povedať, je to, že nech to dopadne akokoľvek, chceme len, nech je náš syn šťastný. Nič nie je viac a my ho budeme chrániť najviac, ako sa dá. Spolu alebo od seba, stále sme jeho rodičia a on si nezaslúži žiadnu negatívnu myšlienku v jeho živote,” povedala speváčka pre webodzadu.sk na nový vzťah svojho manžela, čím mnohých prekvapila. Ukázala tým svoju silu a rozvahu!

Dominika Mirgová so synčekom Zdroj: https://www.instagram.com/p/CMIQRW2BpBd/

Prešlo pár mesiacov a Dominika sa rozhodla zamerať na svoju prácu a na syna Peťka. Venuje mu všetok svoj voľný čas a oporou jej je mama a otec. Jej manžel si zatiaľ užíva s milenkou a pripravuje jej jedno prekvapenie za druhým.