Dcéra Zuzany Belohorcovej vo februári oslávila svoje 13. narodeniny, pričom sa začína čoraz viac podobať na svoju mamu. Tak, ako aj jej rovesníčky, aj Salma podľahla čaru sociálnych sietí, kde pravidelne svojich fanúšikov zásobuje svojimi fotografiami z bežného života.

Z malého nežného dievčatka rastie poriadna kočka, ktorá sa možno uchytí aj v modelingu. Radosť by z toho mala aj mama Zuzana, ktorá si myslí, že Salma je na modeling ako stvorená. “Kedy nám toto naše dievčatko tak vyrástlo? Až na deťoch to vidno, ako ten čas strašne rýchlo letí! Zo Salmy je krásna mladá slečna, som zvedavá, akým smerom bude napredovať. V každom prípade má skvelý jazykový základ (hovorí piatimi jazykmi), skvelý pohybový základ (rodená tanečnica), krásny hlas a peknú postavu - stvorená pre modeling a všetkého, čoho sa chytí, si v priebehu pár minút podmaní. Dôležité je teraz, aby ten talent a nadanie, ktoré má, vedela správne zužitkovať," napísala nedávno Belohorcová k odvážnym fotografiám svojej dcéry, na ktorých by ste Salme len sotva uhádli vek.

Salma je extrovert a má rada pozornosť, rovnako ako jej mamina. Na Instagrame zverejňuje čoraz odvážnejšie fotky a najnovšie podľahla aj čaru filtrov.