Niekedy stačí niekoľko sekúnd nepozornosti a nešťastie je na svete! O tom vie najnovšie aj speváčka Martina Schindlerová, ktorá aktuálne prežíva ťažké chvíle a strach o svojho psíka. Ten nešťastne skončil pod kolesami auta, pričom šance na prežitie neboli veľmi optimistické. „Takto pred týždňom nám zrazilo auto psíka. Nechcelo sa mi to s vami zdieľať, keby to zle dopadlo. Bolo to dlho 50:50,” zverila sa Martina s ťažkými chvíľami svojim fanúšikom na sieti Instagram.

Speváčka takisto priznala, že v prvé chvíle si myslela, že jej psík túto zrážku s autom neprežil. „Keď sme sa už vracali všetci domov na chatu, Xena nás predbehla a vyletela na cestu, auto jej narazilo do panvy. Nikto to presne nevidel, počuli sme len tupý náraz a Xena ležala vykrútená na ceste. V prvom momente sme si mysleli, že už je vybavená, všetci sme plakali,” priznala sympatická brunetka pre Topky.sk, pričom jej sučka Xena je už po ťažkej operácií a z najhoršieho je už vonku, no stále tu existuje riziko, že už nebude chodiť.

„Teraz to už vyzerá, že z najhoršieho sme vonku. Ciká pod seba, ale tešíme sa, že vôbec ciká, že jej nemusíme vytláčať mechúr. Po operácii má tri kovové implantáty v panve a keď sa všetko zahojí, máme nádej, že môže ešte behať. Ale aj nemusí... Uvidíme. Ľúbime ju aj tak,” uzavrela svoje obavy Schindlerová, pričom sučke Xene želáme skoré uzdravenie.