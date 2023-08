Zlatica Švajdová Puškárová a Patrik Švajda sú spolu už 23 rokov a majú spolu dvoch krásnych synov, Leonarda a Adama. Patrik má ešte z predošlého vzťahu má synov Samuela a Patrika. Švajdovci vždy pôsobia ako zohratý a harmonický pár, ktorý aj po rokoch funguje priam idylicky. Pravda je však úplne iná.

MANŽELSKÁ KRÍZA? ZLATICA PRIZNALA, ŽE TO MEDZI NIMI NIE JE IDYLICKÉ. FOTO TU!

Zlatica je na obrazovkách vždy dokonalo nahodená. Niekedy však diváci vidia aj to, čo by nemali. Nie je tomu tak dávno, čo si diváci na Zlatici všimli väčšie bruško a hneď tomu pripisovali možné tehotenstvo. Tá to však vyvrátila. „Určite nie som tehotná. To je taký lom svetla, ktorý skresľuje,” vyjadrila sa so smiechom pre Topky.sk