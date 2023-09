Komička Simona Salátová si kvôli svojej postave vypočula viacero nechutných útokov a komentárov. Najskôr ju verejne zosmiešnil Rytmus a neskôr mal potrebu rypnuť si aj Sulíkov syn, ktorý jej verejne na Instagrame adresoval naozaj nechutné útoky. Nešetril ani Simoninho syna, a tak sa komička rozhodla zakročiť a všetko to zverejnila!

NECHUTNÝ ÚTOK NA SIMONU SALÁTOVÚ PRIAMO NA ULICI. FOTO TU!

„Aký paradox, že s priezviskom Salátová je to tučná sviňa. Ja som si myslel, že má aspoň 42 rokov.“ Iba šesťročnému Damiánovi poslal taktiež drsný odkaz: „Zistil som, že decko Simony nie je synom jej priateľa Joea Trendyho napriek tomu, že vyzerá, akoby mu z oka vypadlo. Myslel som, že s Trendym je preto, lebo bol jediný ochotný mať s ňou sex.“ Simona sa to rozhodla celé zverejniť na Instagrame, aby si ľudia urobili obraz o tom, ako na ňu ľudia bezdôvodne útočia.

Neprešlo veľa času a pod jej videom, na ktorom má na sebe ružové šaty sa opäť objavil urážajúci komentár. "Riadne teleso, ako cukrová vata," adresoval štipľavú poznámku na jej postavu istý mladík. Ľudia však majú odvahu útočiť aj na ulici, a to úplne bez hanby.

Simona pred pár dňami zverejnila na svojom Instagrame ďalší útok na jej osobu, ktorý sa jej stal priamo na ulici. Mrzí ju to o to viac, že si to celé vypočul aj jej syn Damián.