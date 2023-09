Elena Podzámska v láske veľa šťastia nemala. Má už dospelú dcéru, o ktorú sa stará sama.

Herečka na sociálnej sieti pred pár dňami pochválila fotkou, na ktorej je v odvážnom objatí svojho nového objavu a ich nahé telá zakrýva len plachta. Herečka k fotografii, ktorú zdieľala na svojom profile, doplnila emotikony v tvare červených pier a srdca. Je teda zrejmé, že medzi nimi je niečo viac, ako len priateľstvo. Príležitostný herec Martin Durkáč sa rovnako ako herečka tvári šťastne a spokojne. To však nič nemení na tom, že má na krku obvinenie zo zabitia a jeho prípad mieri pred sudcu, uvádza Nový Čas.

ELENA PODZÁMSKA SA NAHÁ V POSTELI ODDÁVALA BOZKOM S MLADÝM HERCOM. FOTO TU!

Durkáč však čelí vážnemu obvineniu zo zabitia priateľa a kolegu Michala Godára († 29), ktorý zomrel v jeho rodičovskom byte v Prešove vlani v novembri. „Je vznesené obvinenie jednej osobe pre zločin zabitia. Obvinený je stíhaný na slobode. V danom prípade prebieha vyšetrovanie,“prezradil Novému Času pred časom hovorca krajskej prešovskej polície Daniel Džobanik. Durkáčov advokát Pavol Biroš prezradil posun v prípade: „Prokurátorka podala obžalobu na môjho klienta. Ten trvá od vznesenia obvinenia na svojej nevine.“

Elena Podzámska Zdroj: https://www.instagram.com/p/BuJ2nf1APkA/

„Sme len blízki priatelia. Nie je potrebné za tým hľadať nič viac,“ prezradila Podzámska pre Nový Čas. O niekoľko hodín na to však zverejnil iný zaľúbený obrázok s herečkou aj Martin. Ani on však viac podrobností o hĺbke a vážnosti ich vzťahu nezdieľal: „Nerád by som prezrádzal viac... Som spokojný,“ uviedol mladý herec pre Nový Čas, ktorý sa s umelkyňou na fotke vášnivo bozkáva.

